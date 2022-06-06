В Севастополе неадекватный мужчина бросался на автобус и разбил стекло

Он был госпитализирован
В Севастополе вечером 5 июня буйный мужчина преградил путь автобусу и разбил на нем лобовое стекло. Инцидент произошел в 23:15 в районе Золотой Балки, в Балаклаве.
«В ОМВД России по Балаклавскому району поступило сообщение от водителя маршрутного автобуса о том, что в Балаклаве неизвестное лицо повредило стекло в автобусе. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые, установив личность мужчины, доставили его в медицинское учреждение для дальнейшей госпитализации», — сообщила начальник пресс-службы городского УМВД России по Севастополю Жанна Марголина.
Напомним, в Севастополе уже задерживали пьяного дебошира, который громил припаркованные автомобили.
Ольга Сурикова