В Севастополе неадекватный мужчина бросался на автобус и разбил стекло

Он был госпитализирован

В Севастополе вечером 5 июня буйный мужчина преградил путь автобусу и разбил на нем лобовое стекло. Инцидент произошел в 23:15 в районе Золотой Балки, в Балаклаве.

«В ОМВД России по Балаклавскому району поступило сообщение от водителя маршрутного автобуса о том, что в Балаклаве неизвестное лицо повредило стекло в автобусе. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые, установив личность мужчины, доставили его в медицинское учреждение для дальнейшей госпитализации», — сообщила начальник пресс-службы городского УМВД России по Севастополю Жанна Марголина.

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Напомним, в Севастополе уже задерживали пьяного дебошира, который громил припаркованные автомобили.

Ольга Сурикова