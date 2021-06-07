Возле парка Победы обнаружен Торгово-офисный центр, опасный для граждан

Пожаловался в прокуратуру неравнодушный гражданин

Прокуратурой Гагаринского района выявлены нарушения законодательства об обеспечении безопасности граждан в местах массового пребывания. В частности, речь идет о торгово-офисном здании на ул. Адмирала Фадеева, 1-В.

Проверка прокуратурой поводилась по обращению гражданина, передают «Новости Крыма».

Было выявлено, что в подвальном этаже планы эвакуации людей на случай пожара не соответствуют действительной планировке этажа, также указанное помещение не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации. Объект защиты не оборудован автоматическими установками пожаротушения, запоры (замки) на поэтажных и ведущих непосредственно наружу дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа и иные нарушения.

В этой связи в адрес собственнику ТЦ внесено представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.

Напомним, ранее в Севастополе прокуратура с Росгвардией проверили торгово-офисные комплексы и выявили нарушения пожарной и антитеррористической безопасности в офисном центре на улицы Воронина и в ТЦ «Лебедь» на Генерала Острякова, 192.

Ольга Сурикова

Фото: yandex.ru