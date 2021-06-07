Развожаев поручил укладывать по ночам асфальт на Камышовом шоссе

Укладка начнется с 25 июня

Готовность восьмого этапа трассы «Таврида» составляет 12% и идет с опережением графика. Также в ближайшее время начнется укладка верхнего слоя асфальта на Камышовском шоссе. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил руководитель департамента транспорта Павел Иено.

Иено доложил, что на Камышовском шоссе укладка второго слоя асфальта начнется с 25 июня. До этого времени должны произвести работы по установке бордюрного камня и пешеходным дорожкам.

«Также проведут тестовую укладку и 25 июня, когда стабилизируется погода, прогреется основание дороги, приступим к укладке верхнего слоя асфальта», – сказал он.

При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проводить работы по укладке асфальта в ночное время, когда нет большого потока машин.

А также привести в порядок примыкающие части между дорогой и тротуаром.

«Даже если это не предусмотрено проектом, сейчас тот самый момент, когда нужно посмотреть, какие работы дополнительно необходимы, и выполнить их в рамках благоустройства», – заявил губернатор.

В свою очередь, глава профильного департамента добавил, что в Севастополе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2021 году будет отремонтировано порядка 70 дорог, стоимость работ составит 936 млн рублей».

Напомним, 21 декабря 2021 было официально открыто четырехполосное движение на всем протяжении Камышового шоссе в Севастополе.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

