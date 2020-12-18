Прокуратура Севастополя требует закрыть офисный центр на улице Воронина и ТЦ «Лебедь»

Прокуратура пришла на проверку с Росгвардией

В Севастополе прокуратура с Росгвардией проверили торгово-офисные комплексы и выявили нарушения пожарной и антитеррористической безопасности в офисном центре на улицы Воронина и в ТЦ «Лебедь» на Генерала Острякова, 192.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, подано ходатайство о закрытии офисно-торгового комплекса на Воронина до устранения нарушений.

«В целом прокуратура через суд требует от собственника здания выполнить категорирование комплекса с целью обеспечения его антитеррористической защищенности, разработать и согласовать с уполномоченными органами паспорт безопасности, оборудовать планы эвакуации, установить систему противодымной вентиляции, обеспечить наличие автоматических установок пожарной сигнализации, обеспечить соответствие эвакуационных путей и выходов установленным требованиям и устранить другие нарушения», – подчеркнули в ведомстве, добавив, что нарушения угрожают жизни и здоровью людей.

Аналогично проверку не прошел и торговый центр «Лебедь». К собственнику предъявляются аналогичные требования.

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«При эксплуатации комплекса не соблюдены требования пожарной безопасности и антитеррористической защищенности», – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ленинский районный суд будет рассматривать дела по двум объектам.

Напомним, прокуратура Ленинского района Севастополя требует закрыть «Детский мир» на проспекте Нахимова (АО «Торговый дом «Товары для детей и молодежи») из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности.

Фото: yandex.ru