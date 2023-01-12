Мошенники обогатились за сутки на 2,6 млн рублей за счет севастопольских женщин

В Севастополе за сутки семь женщин повелись на уловки дистанционных мошенников и перевели им 2,6 миллиона рублей. Для обмана использовалась известная схема – «родственник попал в беду», сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Вчера семи местным жительницам, преимущественно старше 80 лет, на мобильные и стационарные телефоны поступали звонки от неизвестных, которые якобы от имении сотрудников полиции сообщали, что их близкие стали виновниками ДТП с тяжкими последствиями. И помочь им выпутаться из такой ситуации помогут только крупные суммы денег.

Доверчивые пенсионерки упаковывали наличные в свертки и отдавали от 150 до 800 тысяч рублей. Деньги передавались курьерам через таксистов, которые не подозревали, что стали невольными участниками мошеннической схемы.

Всего за минувшие сутки местным жителям поступило 25 аналогичных звонков от дистанционных мошенников. Полиция настоятельно просит перезванивать своим родственникам и уточнять у них лично, все ли у них в порядке.

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Ольга Сурикова