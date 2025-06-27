Чиновника из Севастополя Александра Балышева арестовали в Херсонской области по делу о многомиллионной взятке

Министр транспорта Херсонской области Александр Балышев и его заместитель Сергей Журавлев арестованы по делу о получении взяток. Об этом сообщил источник РБК. Как пишет «Коммерсантъ», чиновники получили несколько миллионов рублей от представителя компании, занимавшейся строительством и восстановлением дорог, включая поврежденные в ходе боевых действий.

Александр Балышев — выходец из Севастополя, где он долгое время работал в структурах Министерства обороны, после чего возглавил транспортное ведомство в Херсонской области. Сейчас оба чиновника находятся под арестом, следственные органы устанавливают все обстоятельства дела.

Напомним, в Ленинском районном суде Севастополя 21 июня началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора города Евгения Горлова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Его предполагаемый посредник Максим Ларин проходит по делу по статье 291.1 ч.4 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Дмитрий Островский

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