У Севастополя будет набережная длиной более 5 километров: от Приморского до Херсонеса

В Севастополе создадут масштабное пешеходное пространство, которое соединит исторический центр города с новым туристическим кластером на территории «Нового Херсонеса». Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в докладе президенту России Владимиру Путину.

По словам главы региона, пешеходная зона начнётся от Приморского бульвара, пройдет через мыс Хрустальный и Карантинную бухту, где будет построен новый гостиничный комплекс банка ПСБ, и завершится на территории археопарка «Новый Херсонес». Вокруг культурного кластера планируется создать благоустроенный парк площадью 15 гектаров.

Все общественные пространства вдоль маршрута объединят в единую прогулочную линию — «потрясающее пространство» длиной более 5 км. По мнению Развожаева, этот проект кардинально изменит туристический потенциал Севастополя и повысит качество городской среды для жителей.

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Дмитрий Островский

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