Более 4,5 тысяч крымских школьников приняли участие в проекте «Сбер: учим мечтать»

С 23 по 25 июня более 2,7 тысяч школьников из разных районов Крыма собрались на ежегодном мероприятии «Сбер: учим мечтать». За три насыщенных дня ребята повысили свои финансовую грамотность и знания о банковских продуктах, а также посетили кинотеатры и парк развлечений «Дримвуд».

Ключевым событием проекта стал «Диалог на равных», который собрал около 1 тысячи школьников из разных уголков полуострова. О своих мечтах, мотивации и жизненных уроках им рассказали заместитель управляющего Головным отделением Сбербанка в Крыму Тимофей Щербинин, министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, первый заместитель Председателя Госсовета Республики Крым Андрей Козырев и генеральный директор курорта Мрия Самвел Саруханян. После выступлений спикеров у детей была возможность задать взрослым интересующие вопросы и получить мотивацию на будущие достижения.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Третий год подряд мы приглашаем детей на это важное мероприятие, чтобы поделиться с ними пониманием ценности мечты, постановки жизненных целей и стремления к постоянному росту и развитию. В этом году с нами 2,7 тысяч ребят, а всего за все время существования проект объединил уже более 4,5 тысяч детей. Благодаря мероприятию и общению со спикерами они могут увидеть, что независимо от внешних факторов важно сохранять мечту, учиться и прикладывать много сил, чтобы двигаться вперед к своей цели. Я искренне убежден, что наш проект не только дарит ребятам незабываемые эмоции и впечатления, но и самое важное — вдохновляет их на достижения в будущем».

Андрей Козырев, первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым:

«Без мечты наша жизнь становится серой и унылой. Однако просто мечтать недостаточно — необходимо ставить цели и планировать шаги к их достижению. Я сам прошёл этот путь: родившись в простой сельской семье, усердно трудился над собой, обучался и каждый день делал шаги навстречу своей великой мечте. Главное правило успеха — верить в себя, не бояться трудностей, строить чёткий план действий и двигаться вперёд, несмотря ни на что. Только тогда самые смелые мечты станут реальностью».

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Мрия:

«Где еще, как не в «Мрии», дети могут научиться смело мечтать и вдохновляться? Рады быть частью проекта Сбера «Учим Мечтать» и благодарим РусКрымТур и Ялтинский Дом молодежи за сотрудничество. Команда «Мрии» каждый год делает всё для пользы юных гостей. Наша ключевая миссия – формировать будущие кадры индустрии, помогая детям стать уверенными профессионалами с твердыми ценностями. Это важнейший вклад в будущее страны. «Мрия» всегда будет поддерживать ребят на их увлекательном пути!».

В рамках мероприятия прошёл благотворительный аукцион, где были представлены работы крымских художников и мастеров. Все средства, собранные от продажи лотов, направят в Крымский детский Хоспис и Благотворительный фонд «Будем милосердны».

Мероприятие «Сбер: учим мечтать» проходит уже третий раз и является частью масштабного образовательного проекта для детей из малонаселённых пунктов Крымского полуострова, организатором которого выступает общественная организация «Проекты Родины».

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