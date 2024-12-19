Вот в каких регионах страны новогодний стол обойдется дороже всего

До Нового года осталось меньше двух недель, и россияне начали закупку продуктов для праздничного стола. Специалисты Bankiros.ru проанализировали стоимость новогодней потребительской корзины в разных регионах страны.

Для расчета использовались данные Росстата за ноябрь 2024 года на 23 основных продукта, которые чаще всего готовят на праздник, включая оливье, селедку под шубой, картофель с курицей и различные закуски. В среднем по России подготовка новогоднего стола обойдется примерно в 5 тысяч рублей, что на 157 рублей больше, чем в прошлом месяце.

Цены варьируются в зависимости от региона: самые низкие расходы зафиксированы в Центральном и Южном регионах, например, в Республике Мордовия они составляют около 3865 рублей. В то же время, самые высокие цены наблюдаются в северных и дальневосточных регионах: в Магаданской области праздничное застолье обойдется в 6868 рублей, а на Камчатке — 7236 рублей.

Таким образом, за последний месяц расходы на новогодний стол в России увеличились, а наибольшие затраты приходятся на икру и другие деликатесы.

Что касается жителей Крыма и Севастополя, то продуктовая корзина потянет примерно на 5400-5500 рублей. Речь идет о новогоднем столе для семьи из четырех человек.

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Кристина Ветер