На Московском рынке в Севастополе бабушка упала под колеса троллейбуса

На Московском рынке в Севастополе произошел несчастный случай.

Бабушка стояла на остановке и ждала своего троллейбуса. Она стояла практически на дороге, затем, как рассказывают очевидцы, поднялась на бордюр, потеряла равновесие и упала под колеса троллейбуса, который как раз подошел к остановке.

Прохожие ей помогли подняться.

Ряд жителей Севастополя, особенно водители высказали мнение, что пожилые люди часто стоят на остановках общественного транспорта близко к дороге, рискуя своей жизнью.

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Кристина Ветер