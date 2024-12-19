На Московском рынке в Севастополе бабушка упала под колеса троллейбуса

На Московском рынке в Севастополе произошел несчастный случай.
Бабушка стояла на остановке и ждала своего троллейбуса. Она стояла практически на дороге, затем, как рассказывают очевидцы, поднялась на бордюр, потеряла равновесие и упала под колеса троллейбуса, который как раз подошел к остановке.
Прохожие ей помогли подняться.
Ряд жителей Севастополя, особенно водители высказали мнение, что пожилые люди часто стоят на остановках общественного транспорта близко к дороге, рискуя своей жизнью.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Кристина Ветер