Сегодня проводили в последний путь старшего лейтенанта Сергея Борисовича Соловьева и гвардии рядового Илью Дмитриевича Базова.

Соловьев, родом из Читы, служил в армии после окончания Читинского политехнического института. В 2017 году переехал в Севастополь, где подписал контракт на военную службу. В 2022 году, призванный в ряды Вооруженных Сил, он стал профессионалом и погиб в бою на Марьинском направлении, оставаясь верным присяге.

Базов родился и вырос в Севастополе, учился в школе №4 и окончил Севастопольский экономико-гуманитарный институт. Он активно участвовал в событиях Русской весны и служил в Черноморском флоте. Во время специальной военной операции подписал новый контракт и проявил мужество в боях, погибнув при освобождении Курской области от укронацистов.

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Кристина Ветер