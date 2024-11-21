В Севастополе дерево упало на людей прямо на остановке

Сегодня, 21 ноября, погодане на шутку разыгралась. В городе весь день наблюдается сильный ветер. К сожалению, не обошлось без происшествий.

На конечной остановке общественного транспорта на проспекте Победы из-за ветра упало дерево. В тот момент на остановке находился 63-летний мужчина и 36-летняя женщина, работники ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова». Они получили травмы и были доставлены в первую городскую больницу.

Прокуратура Нахимовского района Севастополя начала проверку, а именно — как уполномоченные органы исполняют требования законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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Кристина Ветер