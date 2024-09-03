Следком РФ проводит проверку по факту появившейся информации в соцсетях о том, что воспитатель реабилитационного центра в Керчи применил насилие в отношении подростка.

Видео появилось в социальных сетях. Следком и прокуратура Крыма организовали проверку.

«Инцидент имел место в Керченском межрегиональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, где в отношении воспитанника противоправные действия совершил воспитатель ночной смены», — говорится в сообщении СК.

Следователи устанавливают обстоятельства нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему в одном из социальных учреждений Керчи. Будет дана оценка персоналу и руководству реабилитационного центра.

Читайте также: В Симферополе сиделку признали виновной в убийстве тяжелобольного ребенка

Ольга Сурикова