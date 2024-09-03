Вакцинация от гриппа: где и как сделать прививку в Севастополе?

В Севастополе началась ежегодная кампания по вакцинации от гриппа. Необходимые препараты уже доставлены в город и доступны во всех поликлиниках. В этом году для иммунизации используют три вакцины отечественного производства: «Ультрикс Квадри», «ФЛЮ М» и «Совигрипп».

Прививку можно сделать в прививочном кабинете вашей поликлиники. Предварительная запись не требуется, но перед вакцинацией пациента обязательно осмотрит врач. Это необходимо, чтобы исключить возможные противопоказания. Основное противопоказание – повышенная температура тела и другие симптомы ОРВИ.

Кроме поликлиник, вакцинацию можно пройти в следующих пунктах:

• Кабинет вакцинации в ТРЦ «Муссон».

• Мобильные пункты вакцинации:

• на площади Нахимова;

• в ТЦ «SeaMall»;

• в ТЦ «Апельсин».

Время работы кабинета вакцинации в ТРЦ «Муссон» и мобильных пунктов вакцинации: ежедневно с 09:00 до 19:00 без выходных.

Для вакцинации севастопольцам необходимо предъявить паспорт и СНИЛС. Гости города могут сделать прививку при наличии полиса ОМС.

Медики напоминают, что вакцинация является наиболее эффективным способом защититься от гриппа. Рекомендуется сделать прививку заранее, до начала сезона простуд, чтобы иммунитет успел сформироваться.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина