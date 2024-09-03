В Севастополе осудили организатора схемы воровства топлива у Минобороны

Суд в Севастополе рассмотрел дело о систематическом воровстве группой лиц топлива у Министерства обороны РФ.

Как сообщается Балаклавским районным судом, используя фиктивные документы о передаче со складов на военные нужды мазута флотского Ф-5, за 26 «рейсов» автоцистерны подельники смогли вывезти 104 682 кг мазута на 2 551 100 рублей и 34 копейки. Украденное хранилось в СНТ «Подводник» и в КСП «Память Ленина», откуда они продавали топливо желающим по заниженной цене.

Уточняется, что группировка, в которую входило не менее 7 лиц, использовала в своих интересах погрешности при измерении количества топлива, находящегося на складе, а также несоответствующие действительности значения плотности при переводе из литров в килограммы. Кроме мазута Ф-5, они похитили 66 261,05 килограмма дизельного топлива ДТ-Л-К5 на 3 471 111 рублей и 10 копеек.

При этом бензина АИ-95 было похищено всего 400 литров.

Общий ущерб, нанесенный Минобороны, составил 6 037 863 рубля

Организатор «топливной» схемы во всем признался и начал оказывать помощь участникам СВО. Наказание просил смягчить, ссылаясь на свое онкологическое заболевание.

С учетом всех обстоятельств он получил четыре года условно и штраф в 200 000 рублей.

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Ольга Сурикова