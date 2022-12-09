В Симферополе сиделку признали виновной в убийстве тяжелобольного ребенка

Жительница Симферополя судом присяжных признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка, которое повлекло его смерть.

Установлено, в ноябре прошлого года подсудимая осуществляла уход за мальчиком 2014 года рождения, который имел тяжелое хроническое заболевание. Сиделка несколько раз ударила его ладонью по голове и неоднократно бросала подопечного на диван с твердой поверхностью. От полученных травм ребенок скончался на месте преступления.

Коллегия присяжных заседателей признала женщину виновной в гибели мальчика. На основании данного обвинительного вердикта будет вынесен приговор Киевского районного суда Симферополя.

Ольга Сурикова