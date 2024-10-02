В Севастополь вернулись волки?

Четыре волка были замечены в районе села Колхозного, Орлиновского муниципалитета. Можно было бы подумать, что их спутали с дикими собаками, что бывает довольно часто, но нет. Это действительно были волки.

Видео удалось снять членам сообщества «Крымская фотоохота», пишет «Южная гавань».

Как рассказали «Севкору» егеря в одном из крымских лесничеств, волки, и правда, на полуострове переодически встречаются. Но егеря следят за этим и вовремя их отсреливают. Такого, чтобы их видели вблизи сел, не было давно.

В последний раз сообщалось о росте популяции волков в Крыму в 2018 году. Сообщалось, что в тройке лидеров по численности хищников были Ленинский район (45 особей), Черноморский (38) и Джанкойский (37) муниципальные районы. Тогда был объявлен отсрел.

Порядка 25 особей отсреляли и в 2017 году.

Стая, которую увидели на днях, вероятнее всего «залетная». То есть волки мигрировали с другой местности. В любом случае, о них теперь знают и в лесничествах предпримут меры. Но местным жителям стоит быть аккуратнее и по ночам по лесу не ходить в одиночку.

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Кристина Ветер