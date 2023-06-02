«Война с фейками» опровергла, что опоры Крымского моста серьезно повреждены и скоро могут рухнуть

Прогосударственный Telegram-канал «Война с фейками» отреагировал на посты в украинских Telegram-каналах, где стали публиковаться фото треснувших опор Крымского моста и предрекать ему обрушение или закрытие.

В российском антифейковом канале разъясняется, что трещины на украинских фото слишком толстые для таких массивных колонн и чисто физически не могли бы возникнуть на подобной конструкции, особенно учитывая высокую плотность вертикальной и горизонтальной арматуры в железобетоне.

В эксклюзивном комментарии для «Войны с фейками» в «Росавтодоре» рассказали, что стойки опор Крымского моста имеют целостное покрытие без трещин и разрушений.

«В 2022 году выполнялись планово-предупредительные работы на защитном слое бетона стоек опор. Ввиду того, что ремонтный материал отличается по своему химическому составу от материала, из которого выполнен защитный слой, при попадании влаги состав изменил цвет», — отметили в ведомстве.

Кроме того, конфигурация линий, с большим количеством прямых углов и равномерной толщиной не соответствуют тому, как выглядят настоящие трещины. В этом можно убедиться, найдя в поисковике фотографии других треснувших железобетонных конструкций. К тому же, большие трещины всегда сопровождаются множеством мелких.

Также подчеркивается, что показанная на фейковом снимке часть Крымского моста не могла пострадать от теракта 8 октября 2022 года, так как находится в другом месте. На фотографиях с места подрыва видно, что автомобильная часть моста в том месте располагается низко и стоит на прямоугольных опорах, в то время как украинские паблики показывают совсем другой пролет, опирающийся на пары круглых колонн, и находящийся, как минимум, в сотнях метров от места теракта.

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Ольга Сурикова