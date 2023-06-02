Погода в Севастополе на выходных

Погода
02-06-2023
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Сегодня, 2 июня, в Севастополе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 15…17°, днем 23…25°.

Температура воды в море 18-20°

В субботу, 3 июня, облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 15…17°, днем 23…25°.

В воскресенье, 4 июня, облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с, утром днем 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 16…18°, днем 24…26°.

 

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