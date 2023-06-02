Погода в Севастополе на выходных

Сегодня, 2 июня, в Севастополе переменная облачность.
Без осадков.
Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 15…17°, днем 23…25°.
Температура воды в море 18-20°
В субботу, 3 июня, облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 15…17°, днем 23…25°.
В воскресенье, 4 июня, облачно с прояснениями.
Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный 5-10 м/с, утром днем 10-15 м/с.
Температура воздуха ночью 16…18°, днем 24…26°.