В Севастополе мойщица посуды украла телефон у официантки

В Севастополе задержана местная жительница за кражу смартфона у официантки кафе. При этом момент хищения зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в заведении.

Полицейские установили, что 50-летняя мойщица посуды, находясь на рабочем месте в одном из городских кафе, увидела, что ее 18-летняя коллега оставила в служебном помещении для зарядки свой мобильный телефон. Взрослая женщина этим решила воспользоваться, убедилась, что за ней никто не наблюдает и похитила чужой смартфон, спрятала его под свою одежду, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Оперативники задержали подозреваемую. Похищенный телефон она успела сбыть. Потерпевшей нанесен ущерб на 35 тысяч рублей.

Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.

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Ольга Сурикова