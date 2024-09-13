Военный эксперт предложил нанести демонстративный ядерный удар в случае атаки ВСУ по территории в глубине РФ ракетами Storm Shadow

Издание The Guardian пишет, что правительство Великобритании разрешило ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России.

Аналогичное решение на днях может принять и администрация президента США Джо Байдена.

В ответ на это Москва может нанести по заводам, производящим Storm Shadow, на территории Великобритании удар крылатыми ракетами, а также нанести демонстративный ядерный удар, считает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Интересно, что министр иностранных дел Сергей Лавров уверен, что такое разрешение Киевом со стороны его западных партнеров уже получено, а сейчас придумывается как лучше такое решение подать общественности.

Солидарен с ним и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Каким способом Россия может ответить Великобритании предложил Ходаренок.

В частности, эксперт считает, что вначале подводными силами Северного флота и тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии Дальней авиации ВКС РФ в ночное время нанести удар крылатыми ракетами морского и воздушного базирования по производственным площадкам концерна, производящего Storm Shadow на территории Великобритании.

В частности, по Бристолю, Болтону и Стивенэйджу.

Так как, по мнению Ходаренка, следующим шагом может стать попытка стран НАТО задействовать 5-ю статью устава блока о коллективной обороне, России следует нанести демонстративный ядерный удар.

Например, одиночный удар по акватории Мирового океана или незаселенным районам, и высотный ядерный взрыв малой мощности непосредственно над территорией противника.

«В данном конкретном случае порядок действий ВС РФ может быть таким: ночью нанести удар крылатыми ракетами по производственным площадкам концерна MBDA UK, а как рассветет — демонстрационный ядерный удар по одному из районов Северного моря или Атлантического океана вблизи побережья Великобритании. Причем с таким расчетом мощности ядерного взрыва, чтобы вспышка была видна всему населению Соединенного Королевства», — пишет Ходаренок.

В этом случае, по мнению эксперта, жители Соединённого королевства и политические элиты всерьез задумаются о целесообразности дальнейшей поддержки ВСУ.

Дарья Тимофеева

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