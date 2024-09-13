Севастополец по заданию СБУ готовил теракт в отношении командного состава ЧФ

По данным УФСБ по РК, он по заданию СБУ наблюдал за местом проживания представителя командного состава Черноморского флота и его автомобилем.

Мужчина готовился взорвать машину российского офицера.

40-летний житель Севастополя по указанию СБУ вел наблюдение за местом проживания представителя командного состава Черноморского флота и его автомобилем.

После этого, по заданию иностранной спецслужбы мужчина готовился совершить теракт в отношении этого офицера, сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Суд признал севастопольца виновным, ему назначили 16 лет колонии строгого режима.

Дарья Тимофеева

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