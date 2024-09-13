Полиция Севастополя задержала двух наркокурьеров, которые планировали сбыть почти 1 кг клефедрона

39-летний мужчина ответил на предложение в Интернете стать наркокурьером и привлек в эту деятельность свою 51-летнюю сожительницу.

Вместе они занимались распространением наркотиков через закладки, получая криминальный товар от кураторов.

В августе мужчина забрал из тайника крупную партию клефедрона. Следуя указаниям нанимателей, он привёз наркотик домой, где в присутствии сожительницы расфасовал его. Часть наркотика он оставил дома, а остальное спрятал в тайнике в Ленинском районе Севастополя. Сразу после этого подозреваемые были задержаны полицией.

При личном досмотре и обыске тайника полицейские нашли более 100 свёртков с кристаллообразным порошком. В доме подозреваемых были обнаружены и изъяты ещё более 750 граммов аналогичного запрещённого вещества, а также упаковочный материал, электронные весы, мерные ложки и приспособления для употребления наркотиков.

Парочка заключена под стражу на время расследования.

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Анна Левина