Украина снова собралась блокировать подачу воды в Крым

На заявление Украины ответил Сергей Аксенов

Украина собирается достроить дамбу на Северо-Крымском канале, которая заблокирует возможность подачи воды на полуостров. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил «постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич.

Кориневич рассказал, что дамбу в Украине «намерены достроить», но есть «определённые вопросы, касающиеся укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду в Крым».

Украина планирует предпринять все меры, чтобы исключить попадание воды из Северо-Крымского канала на полуостров.

На что глава РК Сергей Аксенонов заявил, что Крым обеспечен водой без участия Украины. Свой ответ он оставил в социальной сети «Вконтакте»: «Повторю то, что говорил уже не раз: устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины. Поэтому крымчан вся эта бандеровская «самодеятельность» на сопредельной территории абсолютно не волнует».

Заявления украинских политиков об укреплении дамбы Аксёнов назвал попыткой украинских чиновников наживиться на теме. «Похоже, украинские чиновники из виртуальных ведомств ищут дополнительные способы попилить тощий бюджет своей страны. Не удивлюсь, если дамба станет таким же коррупционным «мегапроектом», которым был так называемый «европейский вал» экс-премьера Яценюка», – сказал он.

Также Сергей Аксенов считает, что виновные в водной блокаде в 2014 году на полуострова должны быть наказаны. «Водная блокада является актом государственного терроризма, направленным против всего населения полуострова. И все, кто виновен в организации и исполнении этого теракта, должны понести заслуженное наказание», – заключил глава Крыма.

Фото: Крыминформ

Ольга Сурикова