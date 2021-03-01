Водозабор на реке Бельбек готов к запуску

Вечером вода пойдет в трубу

В Севастополе начались пусконаладочные работы на водозаборе реки Бельбек. Об этом на аппаратном совещании правительства Севастополя сообщил заместитель губернатора Николай Жигулин.

По его словам, все работы были проведены по графику. На выходных были проверены электрические сети водозабора.

«Сегодня объект на реке Бельбек запускаем в опытную эксплуатацию. Промываем трубопроводы. Вся технологическая схема собрана. Сегодня вечером даем воду в трубу», – доложил вице-губернатор.

Все пусконаладочные работы планируют завершить в марте. Вода будет проходить многоступенчатую комплексную очистку.

Напомним, ранее было опубликовано видео, на котором видно, как реку Бельбек пустили в новое русло.

Фото: Игорь Корсаков/youtube.com

Ольга Сурикова