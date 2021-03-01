Городской автозаправочный комплекс задолжал своим работникам 1 млн рублей

Пришлось вмешиваться прокуратуре

В Севастополе прокуратура добилась выплаты задолженности по заработной плате перед сотрудниками государственного унитарного предприятия «Городской автозаправочный комплекс» на сумму 1 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Отмечается, что прокуратура Балаклавского района проверила исполнение трудового законодательства в деятельности «Городской АЗК».

Установлено, что в ноябре-декабре 2020 года на предприятии не выплачивалась зарплата, и перед 21 сотрудником образовалась задолженность в размере 1 млн рублей.

Прокурор района директору предприятия внес представление об устранении выявленных нарушений.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате за указанный период выплачена в полном объеме.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев решил «вернуть к жизни» остатки автозаправочных станций, которые остались в собственности города после экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.

При экс-губернаторе ГУП «Автозаправочный комплекс» был обанкрочен. После этого началась распродажа имущества комплекса – восемь автозаправок и два административных здания на Керченской улице, по некоторым оценкам, ушли по цене одной заправки.

Севастопольские депутаты требовали отмены торгов, обращаясь в ФСБ, УМВД, следком, УФАС, прокуратуру, но практически все имущество было распродано. На балансе города осталось шесть АЗС и нефтебаза, которой прочат место на металлоломе.

Фото: crimea-news.com