Водолазы МЧС обследовали дно перед крещенскими купаниями

Водолазы Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю обследовали морское дно перед крещенскими купаниями в Херсонесе Тавричесвом, на городском пляже Балаклавы, на пляже «Омега», в бухте Казачья, а также на Северной стороне в микрорайоне «Радиогорка» – у причала катеров.

Они вытащили на берег битые бутылки, острые стекла, фрагменты металла и другой потенциально опасный мусор.

Во время крещенских купаний на утвержденных официальных местах будут дежурить водолазы МЧС России, инспекторы ГИМС, городские спасатели и представители экстренных служб города. Укрыться от ветра и выпить горячего чая граждане смогут в палатках, развёрнутых на берегу специально для отдыха и обогрева.

По материалам Главного управления МЧС России по г. Севастополю (и фото)