Студенты СевГУ участвовали в арехологических раскопках в Турции

Магистранты программы СевГУ «Морская археология» приняли участие в археологических исследованиях в Турции. Ученые исследовали участок городской жилой застройки Милета.

При раскопках обнаружили целые и фрагментированные терракотовые статуэтки животных и божеств культа Диониса, таких как сатиры и силены, маски актеров. Часть статуэток связана с культом Афродиты.

В минувшем году, после шестилетнего перерыва, российские археологи из Государственного Эрмитажа под руководством Сергея Соловьева возобновили исследования Милета – одного из самых крупных

городов античного мира в Причерноморье. Исследования велись в рамках археологического проекта

Германского археологического института и Гамбургского университета.

Росийская экспедиция работала на участке так называемой траншеи Теодора Виганда. Раскоп площадью 125 кв. м был заложен на вершине холма. В ходе археологических раскопок были открыты жилые и

хозяйственные постройки IV – II вв. до н.э.