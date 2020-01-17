В Севастополе конкусльтацию врача можно будет получить онлайн

Повторную консультацию врача, когда диагноз уже установлен, можно будет получить онлайн, — передают «Вести-Севастополь».

В 2019 году в Севастополе заработала система удаленного консультирования «Врач-врач», которая позволяет медикам консультироваться друг с другом.

Связь медиков и пациентов будет обеспечивать Региональный коммуникационный сервис. Он позволит предотвратить утечки конфиденциальной информации. В 2020 году сервис будет работать во всех медицинских организациях Севастополя.

Напомним, что в Севастополе появился центр обработки медицинской информации, в котором будут храниться все данные о пациентах, их результаты МРТ, рентгеновские снимки и т.п. Центр оснащен системой защиты информации и защитой от обрывов сети.