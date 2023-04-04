Водителю BMW, насмерть сбившему ребенка в керченском сквере, грозит 12 лет заключения

Керченский городской суд принял к рассмотрению уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, сбившего на тротуаре в сквере двух детей, один из которых позже скончался. Об этом сообщает пресс-служба суда.

ДТП произошло 18 января 2023 года водитель. Тогда водитель автомобиля «БМВ», будучи лишенным водительских прав, не справился с управлением, и налетел на декоративную арку, находящуюся на территории одного из скверов в районе ул. Генерала Петрова, а также на двух малолетних 2014 и 2015 годов рождения. Мужчина с места происшествия скрылся, оказалось, что он был пьян.

Спустя неделю после происшествия один из мальчиков умер в больнице.

Максимальная санкция статей, по которым расследовалось уголовное дело, предусматривает заключение на 12 лет.

Ольга Сурикова