Подпорную стену, обрушившуюся на проспекте Победы, снова не восстановят

Подпорную стену возле дома 2-б по пр. Победы в этом году не восстановят. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора Евгений Горлов.

«Включить в программу по подпорным стенкам не можем. Нужно средства выделять из бюджета города, поскольку этого элемента не существовало в виде подпорной стены. То, что там было – это просто нагромождение блоков», — рассказал он.

Замгубернатора пообещал направить просьбу в федеральные органы для выполнения работ в следующем году.

Напомним, стена по пр. Победы 2-Б обрушилась вместе со стоящими сверху автомобилями 19 апреля 2019 года.