Лишенный прав крымчанин сбил двух детей в Керчи

В Керчи двое маленьких детей пострадали в ДТП по вине водителя, не имевшего прав на управление автомобилем. Авария произошла накануне на улице Первой пятилетки. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Водитель автомобиля BMW 740 не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части сбил двух юных пешеходов и металлическую конструкцию, установленную при входе в парк, которая перевернулась и упала на этих детей.

Водитель автомобиля скрылся с места ДТП. «Дети 2014 и 2015 годов рождения доставлены в больницу с различными травмами», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники ГАИ обнаружили автомобиль со следами ДТП недалеко от места происшествия. Водитель задержан. Им оказался местный житель 1981 года рождения, ранее лишенный права управления транспортными средствами.

Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Ольга Сурикова