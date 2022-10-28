В Севастополе мужчина не справился с украденным электросамокатом и выбросил его в мусорку

В Севастополе задержан местный житель за кражу и порчу электросамоката. Его ночное преступление попало в объективы камер видеонаблюдения.

Мужчина решил узнать устройству кикшерингового электросамоката. Он унес колесный гаджет в руках.

«Дома, вооружившись нужным инструментом, он аккуратно разобрал самокат на запчасти, но после детального изучения обратную сборку осилить не смог. Осознав бесполезность своей затеи, мужчина попросту выбросил двухколесный транспорт в мусорку», — сообщает пресс-служба городского УМВД.

О пропаже электросамоката заявили его владельцы и похититель был задержан. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе уже задерживали местного жителя за кражу электросамоката.

Ольга Сурикова