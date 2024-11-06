Водителей хотят оперативно информировать о нарушениях ПДД

Депутаты Госдумы предложили законопроект, который предусматривает мгновенное информирование водителей о нарушении правил дорожного движения (ПДД) с помощью красного сигнала.
При фиксации нарушения скоростного режима автоматическими техническими средствами будет подан сигнал красного цвета.
Такой сигнал психологически заставит водителей чувствовать себя нарушителями сразу же и быть более внимательными.
Авторы идеи считают, что это эффективная мера профилактики нарушений, особенно превышения скорости, которое является одним из самых опасных и распространенных нарушений ПДД.
Сейчас водители узнают о штрафе за превышение скорости только через 18 дней после фиксации нарушения.
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Анна Левина