Водителей хотят оперативно информировать о нарушениях ПДД

Депутаты Госдумы предложили законопроект, который предусматривает мгновенное информирование водителей о нарушении правил дорожного движения (ПДД) с помощью красного сигнала.

При фиксации нарушения скоростного режима автоматическими техническими средствами будет подан сигнал красного цвета.

Такой сигнал психологически заставит водителей чувствовать себя нарушителями сразу же и быть более внимательными.

Авторы идеи считают, что это эффективная мера профилактики нарушений, особенно превышения скорости, которое является одним из самых опасных и распространенных нарушений ПДД.

Сейчас водители узнают о штрафе за превышение скорости только через 18 дней после фиксации нарушения.

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Анна Левина