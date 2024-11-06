Крымчанка перевела «сотрудникам Росфинмониторинга» из Telegram 10 миллионов рублей

В период с 28 октября по 3 ноября на территории Республики Крым жертвами дистанционных мошенников стали 46 граждан, сообщает региональное МВД.

Так, Жительнице Керчи в Телеграм позвонил неизвестный, представился работником Росфинмониторинга. Под предлогом предотвращения оформления банковских кредитов на ее имя, он предложил женщине отправить сбережения на «безопасный» счет. Заявительница согласилась и перевела более 10 миллионов рублей. Спустя время керчанка поняла, что доступа к новому обещанном «безопасному» счету не имеет.

За прошедшую неделю 29 крымчан были обмануты через Интернет и соцсети.

Около 5,5 миллионов рублей перевел дистанционным мошенникам житель Симферополя. Мужчина хотел увеличить свой капитал. Для этого зарегистрировался на онлайн-платформе инвестиционного рынка и в течение продолжительного времени переводил туда деньги. Когда доход так и не поступил на карту, мужчина понял, что попался на уловки киберпреступников, которые создали фишинговый сайт.

Напомним, недавно сообщалось, что мошенники выманили у севастопольцев почти 4,5 млн рублей.

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Ольга Сурикова