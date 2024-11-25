Водитель заплатит штраф за высадку из маршрутки семилетнего ребенка

В августе 2024 года около 17:00 водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 35 «2-е отделение Золотой Балки — Бухта Казачья» высадил ребенка. 7-летний ребенок ехал без взрослых. В автобус его посадила бабушка, а на остановке общественного транспорта «Магазин «Темп» встречала мама. У мальчика не было наличных денег, а банковская карта не сработала. Водитель высадил его на ул. Крестовского рядом с железнодорожным переездом в Балаклаве.

Руководство предприятия провело инструктаж — объяснило водителям о запрете высадки из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет без сопровождения взрослых.

Водитель оштрафован на 5 тыс. рублей.

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Анна Левина