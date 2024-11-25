На Античном проспекте продолжаются археологические раскопки

На объекте работают археологи экспедиции «Каффа» научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского государственного университета.

Территория Античного проспекта — часть древней хоры Херсонеса. Сейчас изучен участок, который примыкает к «Усадьбе Эвклида».

Археологи зафиксировали остатки древних плантажных стенок, которые использовали для выращивания винограда и плодовых деревьев. Также обнаружены археологические находки – фрагменты амфор, пифосов и других сосудов IV-III веками до нашей.

Дорогу начнут строить после окончания археологических работ.