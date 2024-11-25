В Севастополе простились с участником спецоперации

Сегодня проводили в последний путь рядового Владимира Александровича Лукинского, родившегося и выросшего в Севастополе.

После окончания школы №49 он поступил в морской колледж, но из-за семейных обстоятельств вынужден был оставить учебу и начать работать.

Владимир работал на стройках, в том числе принимал участие в возведении архитектурно-храмового комплекса «Новый Херсонес» и восстановлении Донбасса.

В 2024 году он подписал контракт с Министерством обороны России и был направлен в зону специальной военной операции, где погиб на Марьинском направлении.

Выражаем соболезнование родным и близким погибшего.

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Кристина Ветер