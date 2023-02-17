В Севастополе суд остановил выселение Аквариума

Арбитражный суд Севастополя отказал Институту биологии южных морей имени Ковалевского в выселении Аквариума. При этом с руководства музея — ООО «Торговый дом «ГЕСС и Ко» — решено взыскать задолженность за аренду помещений в размере около 800 тысяч рублей.

Кроме того, согласно вынесенному решению, Арбитражный суд отказал Аквариуму в принудительном продлении истёкшего договора аренды, сообщает «Первый Севастопольский».

Напомним, Севастопольский аквариум, старейший в России и Европе, должен был к 9 декабря освободить помещения — в этот день заканчивался 25-летний договор аренды. Собственник здания —ИНБЮМ требовал задолженность в размере 6,5 млн. +неустойку. Между Аквариумом и ИнБЮМом начались судебные тяжбы.

«Безусловно, в этой ситуации должен быть найден компромисс и человеческое решение, чтобы ценная коллекция экземпляров морской фауны и флоры не пострадали», — комментировал тогда ситуацию губернатор Михаил Развожаев.

Ольга Сурикова