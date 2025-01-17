Прогулка с детьми в парке закончилась разбитым фонтаном

Сотрудники полиции установили виновных в повреждении фонтана стоимостью 295 тысяч рублей в Екатерининском сквере в г. Старый Крым.

Им оказался 9-летний сын местной жительницы. Женщина вместе со своими детьми гуляла в Екатерининском сквере. Мальчик забрался на нижний ярус фонтана и, держась за верхний ярус, повалил его на землю, в результате чего верхняя часть фонтана раскололась.

Женщина решила о случившимся не сообщать в полицию и продолжила прогулку.

В отношении матери несовершеннолетнего составлен протокол об административном правонарушении. Ей предстоит возместить ущерб, нанесенный Администрации г. Старый Крым.