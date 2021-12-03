Водитель экскаватора, влетевшего на тротуар, потерял сознание

Ему грозит лишение прав

В Севастополе привлекли к ответственности водителя экскаватора, который вылетел на тротуар и чуть не сбил ребенка, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Как уже сообщалось, ДТП произошло 30 ноября.

«С места дорожно-транспортного происшествия водитель экскаватора скрылся. Сотрудники ГИБДД оперативно установили нарушителя. Водителем спецтехники оказался 31-летний мужчина, который пояснил, что в момент управления транспортом на некоторое время потерял сознание», — сообщили в УГИБДД УМВД России по городу Севастополю.

Уточняется, что водителю за оставление места ДТП, грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет. Также он привлечен к ответственности за повреждение дорожного сооружения.

Ольга Сурикова