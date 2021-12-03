В Крыму свадебный кортеж палил из автоматов

Гости сделали такой подарок молодеженам

В Симферополе сотрудниками полиции пришлось вмешиваться в свадебную процессию, так как один из гостей для привлечения внимания к кортежу решил стрелять в воздух из холощенного автомата.

«Сотрудники УМВД России по Симферополю установили личность правонарушителей, которые грубо нарушили общественный порядок, выразившийся в произведении выстрелов в воздух из оружия во время празднования свадьбы», — сообщили в пресс-службе крымского УМВД.