Происшествия

В Крыму свадебный кортеж палил из автоматов

03-12-2021
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Гости сделали такой подарок молодеженам

В Симферополе сотрудниками полиции пришлось вмешиваться в свадебную процессию, так как один из гостей для привлечения внимания к кортежу решил стрелять в воздух из холощенного автомата.

«Сотрудники УМВД России по Симферополю установили личность правонарушителей, которые грубо нарушили общественный порядок, выразившийся в произведении выстрелов в воздух из оружия во время празднования свадьбы», — сообщили в пресс-службе крымского УМВД.

Уточняется, что двое жителей Кировского района 26 и 33 лет устроили стрельбу в воздух на улицах города и из автомобиля, двигаясь в свадебном кортеже.

В ходе выяснения обстоятельств полицейские задержали фигурантов и доставили в отдел полиции. У них был изъят охолощенный автомат, заключили в МВД.

Ольга Сурикова

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