В Севастополе экскаватор снес забор и вылетел на тротуар

ДТП на Кожанова

В Севастополе на улице Кожанова произошло необычное ДТП. Экскаватор, двигавшийся по улице Гоголя, вдруг через две сплошные влетел на островок безопасности и дальше его путь лежал на тротуар по снесенному им забору.

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Строительная машина на своем пути чудом не сбила проходившего по тротуару ребенка. Очевидцы в социальных сетях пишут, что юный пешеход за секунду до возможной трагедии сориентировался и отбежал от летящего на него экскаватора.

В пресс-службе городского УМВД «Севкору» сообщили, что ДТП было оформлено без привлечения сотрудников ГИБДД. Обошлось без пострадавших.

Напомним, В Севастополе в районе улицы Пожарова произошла авария с участием легкового автомобиля и ГАЗели. Грузовик самостоятельно покатился по дороге.

Ольга Сурикова