В Севастополе приятели продолжили застолье после поножовщины

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали мужчину за нанесение ножевых ранений своему приятелю, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

«Бригаду скорой медицинской помощи участники инцидента вызвали только утром. Прибывшие на место происшествия медики оказали помощь потерпевшему и госпитализировали его в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе.

Подозреваемый с места происшествия скрылся. Он был задержан позднее оперативниками. Оказалось он уже привлекался к уголовной ответственности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в одном из баров Севастополя произошла поножовщина со смертельным исходом

Ольга Сурикова