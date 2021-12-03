В Севастополе приятели продолжили застолье после поножовщины

Скорую вызвали только утром
В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали мужчину за нанесение ножевых ранений своему приятелю, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
После застолья со спиртным между тремя приятелями произошла словесная перепалка на лестничной площадке. Один из мужчин нанес оппоненту ножевое ранение, после чего они вернулись в квартиру.
«Бригаду скорой медицинской помощи участники инцидента вызвали только утром. Прибывшие на место происшествия медики оказали помощь потерпевшему и госпитализировали его в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе.
Подозреваемый с места происшествия скрылся. Он был задержан позднее оперативниками. Оказалось он уже привлекался к уголовной ответственности.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в одном из баров Севастополя произошла поножовщина со смертельным исходом
Ольга Сурикова