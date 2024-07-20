Вода в Черном море побила все рекорды

Вода в Черном море прогрелась до рекордных значений. Об этом заявил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, такая температура воды на Черноморском побережье Краснодарского края — «редчайшее событие», передает РИА Новости.

Вильфанд уточнил, что морская вода у берегов Туапсе, Сочи, Ейска прогрелась до 28 градусов: «Вот уж парное молоко наступило».

В Геленджике вода в море — 27 градусов.

Чуть ниже в Анапе — 25-26, при этом здесь другой рекорд — температуры воздуха, отметил Вильфанд: «Позавчера там было 39,9 градуса, выше температуры еще не было в Анапе».

Отметим, что такая же температура морской воды, как и в Анапе, сейчас в Севастополе — 25-26 градусов.

Дарья Тимофеева

Фото: ru.freepik.com

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