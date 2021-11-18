Во время переписи населения более 3 тыс. переписчиков заболели COVID-19

Им должны выплатить страховки

В ходе проведения Всероссийской переписи населения коронавирусом заболели более трех тысяч переписчиков, сообщил глава Росстата Павел Малков на пресс-конференции по итогам завершения основного этапа переписи, передает Interfax.ru.

Всего в процессе было задействовано 314 тысяч переписчиков и 5 тысяч из них заболели.

«Из них COVID подтвержден более чем у 3 тыс. Вот эти люди должны будут получить страховки», – сказал Малков.

Кроме того, по его словам, должны будут получить страховки и те переписчики, «кто попал в какие-то инциденты».

«У нас всего около 140 происшествий зафиксировано. Где-то это укусы собак, где-то агрессивные действия, в том числе пять фактов хищения имущества, восемь падений с травмами. Эти люди также получат страховки», — уточнил глава Росстата.

Результаты переписи населения планируется огласить в январе 2022 года.

Ольга Сурикова