Севастополец отдал мошенникам почти 100 тысяч за неполученную приставку

Местный житель Севастополя лишился почти 100 тысяч рублей, желая приобрести в интернете игровую приставку, сообщает пресс-служба городского УМВД.

«Как оказалось, мужчина увидел на одном из интернет-ресурсов объявление о продаже игровой консоли, связался с продавцом и, после обсуждения всех интересующих вопросов, перечислил деньги», — рассказал 49-летний мужчина в полиции.

Далее было по традиционной схеме с интернет-мошенниками — лжепродавец перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В свою очередь, правоохранители рекомендуют, чтобы не пострадать от подобных преступлений, «следует проверить деловую репутацию потенциального продавца и убедиться в его надежности». При этом требование неизвестного продавца внести полную сумму предоплаты за приобретаемый товар должна насторожить и от такой покупки лучше отказаться.

Напомним, в Севастополе за одни выходные трое жителей стали жертвами мошенников и лишились более 100 тысяч рублей, желая приобрести товары в интернете.

Ольга Сурикова