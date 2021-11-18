Кирпичников отправлен под домашний арест

Ему избрали меру пресечения

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения экс-директору департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадиму Кирпичникову, сообщает Крыминформ.

Бывший чиновник отправлен под домашний арест до 10 января.

«В ходе допроса фигурант уголовного дела свою вину в содеянном признал. Он дает последовательные показания, сотрудничает со следствием. В связи с этими обстоятельствами сегодня по ходатайству следователя Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Управлением по расследованию особо важных дел продолжается работа, направленная на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», – сообщила изданию старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Экс-чиновнику предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления по части 1 статьи 286 УК РФ – превышения должностных полномочий.

Ольга Сурикова