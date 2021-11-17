Власть

В Севастополе коронавирус мешает принятию правил застройки

17-11-2021
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Город продолжает застраиваться без ПЗЗ

Сегодня, 17 ноября, на заседании правительства обсуждался вопрос подготовки правил землепользования и застройки Севастополя.

Правительством были внесены только изменения, необходимые для улучшения работы комиссии по их подготовке. В частности, в ее состав вошел спикер Заксобрания Владимир Немцев и возглавил профильный замгубернатора.

При этом принятию самих правил, как отмечалось на заседании, препятствует нынешняя эпидемиологическая ситуация. Процедура принятия ПЗЗ предусматривает проведение публичных слушаний.

В связи с этим на данном этапе комиссия к концу года готовит проект к вынесению на публичное обсуждение, и, как только эпидемиологическая ситуация позволит, они будут объявлены.

Напомним, ранее планировалось, что до конца 2021 года правила землепользования и застройки Севастополя будут приняты.

Ольга Сурикова

Один комментарий на “В Севастополе коронавирус мешает принятию правил застройки

  1. Плохому танцору все знают, что мешает. Восьмой год город застраивается, делится, межуется без правовой базы. Браво Правительство города, браво!

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