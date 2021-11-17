В Севастополе коронавирус мешает принятию правил застройки

Город продолжает застраиваться без ПЗЗ

Сегодня, 17 ноября, на заседании правительства обсуждался вопрос подготовки правил землепользования и застройки Севастополя.

Правительством были внесены только изменения, необходимые для улучшения работы комиссии по их подготовке. В частности, в ее состав вошел спикер Заксобрания Владимир Немцев и возглавил профильный замгубернатора.

При этом принятию самих правил, как отмечалось на заседании, препятствует нынешняя эпидемиологическая ситуация. Процедура принятия ПЗЗ предусматривает проведение публичных слушаний.

В связи с этим на данном этапе комиссия к концу года готовит проект к вынесению на публичное обсуждение, и, как только эпидемиологическая ситуация позволит, они будут объявлены.

Напомним, ранее планировалось, что до конца 2021 года правила землепользования и застройки Севастополя будут приняты.

Ольга Сурикова