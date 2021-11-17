Севастополь в следующем году потратит 56 млрд рублей

Сегодня, 17 ноября, на заседании правительства Севастополя было принято распоряжение об одобрении проекта закона Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

В будущем году расходная часть бюджета составит 56, 3 миллиардов рублей, а доходная 55, 7 миллиарда рублей.

По словам исполняющего обязанности директора департамента финансов Алексея Плотникова бюджет на 2022 год остается социально ориентированным. На социально-культурное направление, в которое входят здравоохранение, образование, культура, физическая культура и спорт, а также соцзащита правительство Севастополя в будущем году планирует потратить 53 % всей расходной части бюджета — это 29, 7 миллиардов рублей.

Больше всего из этих средств будет выделено на образование, а именно 10,5 миллиардов рублей, на втором месте идет здравоохранение — 8 миллиардов, третью строчку занимает сфера социальной защиты населения — на эти цели потратят 7,8 миллиардов рублей.

На национальную экономику и ЖКХ будет потрачено 39,6 % от общего числа расходов — это 22,2 миллиарда рублей. Больше всего из этих денег будет потрачено на дороги, на эти цели правительство Севастополя планирует направить 9,3 миллиарда рублей, еще 1,8 миллиарда потратят на газификацию, на систему жилищно-коммунального хозяйства выделено 6, 9 миллиардов из которых 1,7 миллиардов будет потрачено на благоустройство.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев особенно подчеркнул, что в будущем году 506 миллионов рублей будет выделено на улучшение жилищных условий очередников, детей сирот, а также для расселения аварийного жилья.

На иные отрасли правительством Севастополя будет потрачено 4,2 миллиарда.

Из общего объема бюджетных денег 57 % процентов, то есть 32 миллиарда рублей приходится на текущие расходы (льготы, субсидии, медстраховка, зарплаты бюджетникам и прочее), 43% бюджета придется на расходы капитального характера, то есть 24 миллиарда рублей будут потрачены на строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры, дороги и прочее.

Проект закона «О бюджете города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в ближайшее время будет представлен севастопольскому заксобранию.

Напомним, 28 октября, на пленарном заседании севастопольского заксобрания заместитель губернатора Севастополя Алексей Парикин рассказал, что в 2021 году расходная часть бюджета Севастополя выросла на 21,9 миллиардов рублей по сравнению с запланированным ранее показателем и составила рекордные 76 миллиардов рублей.

Дмитрий Островский

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